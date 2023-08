Barbara d’Urso lascia la Tv e apre un’innovativa Agenzia di Eventi di Lusso: B&Fable

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso sta avviando una nuova fase della sua carriera. Dopo 15 anni, la d’Urso non tornerà come conduttrice di Pomeriggio Cinque, sostituita da Myrta Merlino. Tuttavia, la sua passione ed energia sono indirizzate verso una nuova sfida imprenditoriale: l’apertura di una società che organizza eventi di lusso, la B&Fable, insieme a una sua cara amica. Un nuovo capitolo inizia per la d’Urso, e promette di essere altrettanto entusiasmante.

Il sentimento di Barbara d’Urso verso il cambio di rotta in TV

La notizia del cambiamento di rotta in televisione ha suscitato diverse emozioni in Barbara d’Urso. In un’intervista, ha espresso dolore, sgomento e rabbia per non aver potuto salutare il suo pubblico, una situazione che la ha ferita profondamente. Il confronto con le partenze di altri colleghi come Fabio Fazio e Serena Bortone ha messo in luce la complessità della sua situazione. Tuttavia, questa esperienza non ha fermato la d’Urso dal cercare nuove opportunità.

L’impegno di Barbara d’Urso nella nuova azienda di Eventi di Lusso

L’impegno di Barbara d’Urso non conosce sosta. La sua nuova avventura, B&Fable, rappresenta un’opportunità per canalizzare la sua creatività e il suo entusiasmo in un nuovo settore. Organizzare eventi di lusso è una sfida che la d’Urso affronta con la stessa passione che ha dimostrato in TV. La sua dedizione e l’attenzione ai dettagli promettono di rendere B&Fable un successo, e i suoi fan attendono con impazienza di vedere cosa le riserverà il futuro.