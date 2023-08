Nino Frassica prende le redini dell’Anteprima di “Che tempo che fa”: una nuova avventura televisiva

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto attore siciliano Nino Frassica si prepara ad affiancare Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, e tutto il team di “Che tempo che fa” sul canale Nove, dal 15 ottobre. Frassica ha annunciato di curare l’anteprima del programma, intitolata “Che tempo che farà”, che andrà in onda dalle 19.30 alle 20.00. Con il suo stile inconfondibile, l’attore ha promesso di raccontare il dietro le quinte in modo unico, dicendo: “Anticiperò quello che si vedrà in puntata… alla mia maniera”.

Nino Frassica tra cinema e televisione: una carriera ricca e poliedrica

Oltre al nuovo impegno in televisione, Nino Frassica è attivo anche sul grande schermo. Sta girando le nuove puntate di Don Matteo 14 e ha partecipato a due commedie cinematografiche, tra cui “Improvvisamente a Natale mi sposo”. Attualmente è anche impegnato nel film di Pieraccioni, “Pare parecchio Parigi”. L’artista si sta destreggiando tra due set nell’estate 2023, un periodo ricco di impegni che l’attore ha commentato con la sua solita ironia.

Novità in arrivo per la prossima stagione di Don Matteo e l’ironia di Nino Frassica sul trucco

Con l’attesa per il ritorno di Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini in Don Matteo 14, sono state annunciate diverse novità per la prossima stagione della serie tv della Lux Vide, come l’ingresso di un nuovo Capitano. Frassica ha scherzato sulla sua estate ricca di impegni, giocando sull’aspetto dei baffi tra film e fiction: “Il trucco c’è ma non si vede”. Intanto, i fan attendono ulteriori dettagli sulla trama della nuova stagione.