Jalisse pronti per Sanremo 2024: il duo rilancia la sfida dopo l’Isola dei Famosi

Il famoso duo musicale Jalisse, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ha rivelato in un’intervista con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere al lavoro su una canzone per il prossimo Festival di Sanremo di Amadeus. La Drusian, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha affermato che stanno mettendo insieme gli ingredienti per un nuovo pezzo, con la sincerità come primo elemento: “Raccontiamo il nostro cammino di persone tra le persone, che però vedono le cose della vita…”.

Il Duo Riflette sull’Esperienza a Sanremo e sull’Amore per la Musica

Interrogati sulla loro relazione con il Festival di Sanremo, i Jalisse hanno ricordato la loro vittoria nel 1997 con “Fiumi di parole”, sottolineando che nonostante non siano stati presi in considerazione per altre partecipazioni, la manifestazione ha comunque significato molto per loro. Fabio Ricci ha espresso gratitudine per quanto il Festival ha dato al duo, mentre Alessandra Drusian ha aggiunto scherzosamente: “Al Premio Costanza ci tengo!”.

Fabio Ricci Elogia la Moglie e Riflette sulla Loro Avventura nell’Isola dei Famosi

Nell’intervista, è stata toccata anche l’esperienza dei Jalisse all’Isola dei Famosi. Fabio Ricci ha espresso stupore per la forza dimostrata dalla moglie, arrivata alla finalissima, nonostante le sue difficoltà con sole, sabbia e dormire all’aperto. La Drusian ha condiviso che non pensava di superare neppure la prima settimana, mentre Ricci ha manifestato il desiderio di continuare l’avventura, essendo stato eliminato prima della moglie: “Non volevo andarmene via…”.