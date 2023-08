Myrta Merlino scherza nel nuovo promo di Pomeriggio Cinque, la sorella di Barbara d’Urso commenta inviperita

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia dell’arrivo di Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha suscitato molto interesse. Nel promo del programma, Merlino ha dimostrato il suo lato ironico, scherzando sul fatto che il rotocalco vada in onda tutti i giorni invece che settimanalmente. Il suo approccio fresco e inaspettato ha riacceso l’interesse per lo show, ma ha anche destato perplessità in alcuni spettatori. “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Scusate, ma non era un settimanale?!” ha detto, sorprendendo molti. La reazione è stata varia, ma tutti sembrano essere curiosi di vedere come Merlino guiderà questo famoso programma pomeridiano.

La Sorella di Barbara d’Urso reagisce al promo

Una delle reazioni più degne di nota è venuta dalla sorella dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso. Su Twitter, ha commentato un video modificato che ritrae la presunta reazione di Barbara all’annuncio di Merlino. Senza troppi giri di parole, ha scritto: “Non posso rispondere….Non posso…Non posso…Mannaggia…(libera interpretazione)…” Questo commento criptico ha alimentato le voci, lasciando intuire una possibile tensione tra le due presentatrici. In ogni caso, la nuova conduzione di Pomeriggio Cinque continua a far parlare di sé, e l’interesse del pubblico sembra essere in crescita.

Critiche e aspettative per la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Nonostante l’entusiasmo iniziale, le critiche nei confronti della scelta di Myrta Merlino non sono mancate. Alcuni utenti di Twitter hanno espresso dubbi sulla sua adattabilità al format del programma, mentre altri hanno criticato i promo stessi. Tuttavia, Myrta Merlino sembra essere decisa a portare una ventata di novità a Pomeriggio Cinque, promettendo una nuova edizione completamente diversa dalle precedenti. La domanda che tutti si pongono è se riuscirà a conquistare il pubblico a casa e a non far rimpiangere chi l’ha preceduta per tanti anni. Sul suo profilo Twitter, ha già dichiarato: “Una nuova casa per me, un nuovo programma per tutti…Ogni giorno raccontiamo la realtà, com’è…Vi aspetto con Pomeriggio 5, a settembre!” Solo il tempo dirà se le sue parole si tradurranno in successo.