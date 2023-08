Tina Cipollari, chi scende in campo a difenderla mette al tappeto Giorgio Manetti: “Cerca attenzione su di sé”

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e Donne, è stata recentemente etichettata come una “bulla” da Giorgio Manetti in un’intervista rilasciata al portale Tag24. Manetti ha criticato il comportamento di Tina, sottolineando un episodio in cui avrebbe mangiato della ricotta davanti a un partecipante allergico. Tuttavia, l’ex dama del dating show, Elga Profili, ha difeso energicamente Tina, sottolineando che se non svolgesse bene il suo ruolo, sarebbe stata sostituita da Maria De Filippi. Profili ha affermato: “Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo…”

Giorgio Manetti criticato da Elga Profili: “La sua critica mi sembra inconsistente”

Non solo Profili ha difeso Tina Cipollari, ma ha anche attaccato Giorgio Manetti, accusandolo di essere inconsistente nelle sue critiche. Ha rivelato che anche Manetti aveva fatto dello show in trasmissione e che le sue osservazioni potrebbero essere solo un modo per attirare l’attenzione. “Anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente… Oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza…” ha dichiarato l’ex dama, mostrando di non condividere affatto l’opinione di Manetti su Tina.

Ricordi ed esperienze di Elga Profili a Uomini e Donne

Nella stessa intervista, Elga Profili ha condiviso alcuni ricordi della sua esperienza a Uomini e Donne, ammettendo che gli inizi sono stati difficili, ma che l’esperienza complessiva è stata straordinaria. Ha lodato Maria De Filippi per la sua abilità nel mantenere l’ordine in studio e ha espresso gratitudine per l’opportunità. “Per fortuna Maria De Filippi riusciva a smorzare i toni altrimenti non sarei riuscita neanche ad andare avanti… Ad ogni modo me la ricordo come un’esperienza straordinaria…” ha concluso Profili, riflettendo con affetto sulla sua partecipazione al popolare programma televisivo.