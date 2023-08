Morning News, un imprevisto mette in grande imbarazzo Simona Branchetti che è costretta a zittirsi

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la seconda puntata settimanale di Morning News su Canale 5, la conduttrice Simona Branchetti ha affrontato vari argomenti di attualità, tra cui la famiglia reale inglese. L’imprevisto è avvenuto mentre il giornalista Antonio Caprarica stava esprimendo il suo parere sulla presunta crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle: il cane di un’ospite in studio ha iniziato ad abbaiare ripetutamente, bloccando la diretta e causando non poco imbarazzo. Branchetti e Caprarica hanno reagito con umorismo, scatenando risate in studio.

Simona Branchetti ride e commenta l’incidente

L’episodio ha portato Simona Branchetti a scoppiare a ridere, interpretando l’abbaiare del cagnolino come una sorta di “contestazione”. Anche Caprarica ha colto l’occasione per fare una battuta: “Penso che anche il cagnolino in studio sia d’accordo con me…”. Nonostante i tentativi dell’ospite di calmare il suo amico a quattro zampe, il divertimento e l’energia in studio hanno reso la diretta ancora più piacevole per gli spettatori.

h2. Morning News continua a dominare gli ascolti estivi

Morning News, condotto da Simona Branchetti, sta godendo di un incredibile successo quest’estate, con ascolti che superano regolarmente il 20% di share. La puntata di ieri ha registrato quasi 800 mila spettatori nella prima parte e 721 mila nella seconda, mettendo all’angolo la concorrenza di Rai Uno. Grazie a questo trionfo, il programma continuerà fino al 22 settembre, prima del ritorno di Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.