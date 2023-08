Ilary Blasi e Francesco Totti, Flavia Vento li asfalta con una parola: “Cafoni” e poi spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Flavia Vento non ha risparmiato Francesco Totti e Ilary Blasi, la famosa coppia che ha recentemente affrontato una rottura. In un’intervista con Nuovo Tv, Flavia ha espresso il suo disappunto per l’ostentazione del lusso da parte dell’ex coppia: “Ostentano il lusso. È da cafoni mostrare le marche, e poi le donne che pensano solo allo shopping si annoiano da morire”. Ha suggerito anche di studiare il buddismo per elevare lo spirito al di sopra dei beni materiali.

Flavia Vento cambia opinione su Totti e critica Ilary Blasi

Un tempo Flavia Vento ha dichiarato di avere avuto un flirt con Francesco Totti, ma ora sembra che l’ex showgirl abbia cambiato idea su di lui: “Non mi piace più”. Le sue critiche non si sono fermate a Totti; ha anche attaccato Ilary Blasi per il suo modo di vestire, dicendo che si veste fin troppo firmata, una cosa che non trova affatto bella. Questa ostentazione del lusso è qualcosa che Flavia trova particolarmente sgradevole.

Flavia Vento: sogni, truffe e speranze

Oltre alle sue critiche verso la celebre coppia, Flavia Vento ha parlato anche della sua vita personale. Ha raccontato di una truffa online in cui credeva di chattare con Tom Cruise e di come l’ha visto di persona alla prima di Mission Impossible 7. Ha inoltre espresso il suo desiderio di sposare Tom Cruise e aprire una pensione per cani, sottolineando che continua a essere casta da dieci anni e non ha alcuna intenzione di farsi mantenere da un uomo.