Francesco Vecchi non teme di essere schietto: “Cosa penso di Myrta Merlino e di Bianca Berlinguer”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’estate, l’evento La Terrazza della Dolce Vita a Rimini è diventato il palcoscenico di una discussione interessante. Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno avuto il piacere di intervistare il noto conduttore Francesco Vecchi di Mattino Cinque, un evento coperto dal portale televisivo DavideMaggio.it. Quando interrogato sul ritardo nella partenza del suo programma mattutino su Mediaset, Vecchi ha risposto con schiettezza: “Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace…”. L’annuncio non ha turbato il conduttore, che si trova in un periodo di grande impegno personale, aspettando di diventare padre per la seconda volta.

Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: un compito difficile secondo Vecchi

L’intervista ha toccato anche altri argomenti rilevanti, come l’approdo di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque su Canale 5. Francesco Vecchi, con la sua esperienza e intuizione, non ha nascosto di credere che il compito di Merlino sarà particolarmente impegnativo. Ha dichiarato: “Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico però abbastanza piccolo numericamente…”. Le parole del giornalista mettono in luce la sfida che attende Merlino nella gestione di un programma con un pubblico più ampio e diversificato. La nuova responsabilità richiederà un approccio diverso rispetto a quello adottato in L’Aria che tira su La7.

Bianca Berlinguer e Rete 4: Vecchi esprime la sua opinione

Un altro spunto interessante dell’intervista è stata l’opinione di Francesco Vecchi su Bianca Berlinguer e il suo trasferimento a Mediaset per condurre un nuovo programma su Rete 4. Vecchi ha definito l’ingaggio come un “colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer…”. L’enfasi data da Vecchi evidenzia l’importanza dell’acquisizione di Berlinguer da parte di Mediaset. Lui stesso si è detto curioso e convinto che il tipo di televisione proposto da Berlinguer si inserirà bene nel mondo commerciale di Pier Silvio Berlusconi. L’approdo della veterana giornalista alla nuova rete rappresenta sicuramente un’occasione da seguire con interesse.