Ilary Blasi e Bastian Muller: il gossip parla di crisi e lei si precipita a smentire tutto

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato inondato da voci riguardanti una possibile crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller. I segnali erano iniziati quando i due avevano smesso di pubblicare foto insieme sui social media, una mossa interpretata da molti come il primo campanello d’allarme. Tuttavia, l’ex conduttrice de l’Isola dei Famosi ha recentemente dissipato questi dubbi, mostrando che tra lei e Bastian tutto è come prima. Le immagini recentemente condivise ritraggono i due in un’atmosfera rilassata e innamorata, lontana dai sospetti di crisi.

Gli ultimi momenti condivisi smentiscono le voci

Dopo un periodo di silenzio sui social, Ilary Blasi ha riconquistato l’attenzione del pubblico con una serie di foto inedite. Dopo essersi concessa una vacanza in Costa Smeralda con un gruppo di amiche, Ilary è stata avvistata in montagna con Bastian Muller. Le immagini mostrano i due durante la loro vacanza a Cortina D’Ampezzo, passeggiando mano nella mano, scattando selfie sorridenti e condividendo momenti di complicità. Queste foto dimostrano chiaramente che il legame tra i due è ben saldo, lontano dalle ipotesi di tensione e separazione. Mentre Ilary e Bastian godono della loro unione, Francesco Totti, ex marito di Ilary, trascorre l’estate in altri luoghi, lontano dalle tradizionali mete vacanziere della famiglia.

La vociferata crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller: cosa era successo

La cronologia delle voci sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra aver avuto origine dal loro famoso viaggio in Brasile, dopo il quale dei due non si è saputo più nulla. I fan si erano preoccupati ulteriormente quando Ilary aveva trascorso qualche giorno in Sardegna con l’amica Michelle Hunziker, ma senza Bastian. Nei vari scatti postati dalla conduttrice, infatti, Bastian non compariva mai, alimentando i sospetti. Tuttavia, a differenza di quanto vociferato, la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele. I recenti scatti pubblicati dimostrano che non c’è alcun rischio di rottura e che i due continuano a vivere una relazione felice e appagante