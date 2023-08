Patrizia Pellegrino commenta la conduzione della Merlino con una bordata alla d’Urso: “Se mi invita almeno potrò parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Il nuovo promo di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino ha fatto molto parlare, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori. Contrariamente a quello che Barbara d’Urso ci aveva abituato con i suoi promo scintillanti, quello della giornalista di La7 è stato definito semplice e realizzato senza grande fantasia. Tra i tanti commenti, ha spiccato quello dell’attrice napoletana Patrizia Pellegrino, spesso ospite nei salotti televisivi della d’Urso. La Pellegrino ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, affermando: “Almeno se mi inviterà forse riuscirò a finire un concetto.” Un chiaro riferimento all’incapacità di esprimersi completamente quando era ospite con Barbara.

Il futuro di Patrizia Pellegrino in Pomeriggio Cinque e altrove

Ora la domanda che sorge è se Patrizia Pellegrino rientrerà negli standard richiesti da Pier Silvio Berlusconi per commentare i fatti nel nuovo Pomeriggio Cinque. Nel frattempo, l’attrice è stata anche al centro di altre vicende televisive. In un’intervista concessa a Diva e Donna, ha confessato di essere stata bocciata a Tale e Quale Show e di aver pianto dopo l’ennesimo no di Carlo Conti. Ha spiegato che la sua esclusione potrebbe essere dovuta alla sua incompatibilità con il cast scelto dagli autori.

La determinazione di Patrizia Pellegrino e l’aumento della popolarità

Nonostante le delusioni, Patrizia Pellegrino non si è persa d’animo. Ha dichiarato di non arrendersi e di volersi presentare per la quarta volta al provino del famoso show. Ha inoltre ringraziato Alfonso Signorini per averle dato l’opportunità di partecipare al Grande Fratello Vip, un’esperienza che, secondo l’attrice, ha triplicato la sua popolarità. La Pellegrino si è dimostrata determinata e positiva, mostrando che le battute d’arresto non le impediranno di proseguire nella sua carriera televisiva.