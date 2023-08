Alex Belli senza giri di parole: “Cosa sono capace di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore Alex Belli si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, diventando uno dei protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show. In un’intervista esclusiva con il magazine Novella 2000, ha condiviso i suoi pensieri sulla sua preparazione e sul panorama televisivo attuale. Parlando dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset, un argomento caldo vista la sua esperienza passata come ospite in Pomeriggio Cinque, Belli ha dichiarato con convinzione: “Penso che l’addio a Mediaset non costituisca l’epilogo della sua carriera… Si starà già reinventando in nuove vesti… La prossima stagione tv potrebbe riservarci sorprese…”. Un commento che lascia aperte molte possibilità per la futura carriera della conduttrice.

Le proposte rifiutate di Carlo Conti e l’anticipazione di Tale e Quale Show

Il passaggio di Alex Belli a Tale e Quale Show non è avvenuto senza ostacoli. L’attore ha rivelato che Carlo Conti lo aveva contattato più volte per partecipare al talent show di Rai Uno, ma i suoi impegni gli avevano sempre impedito di accettare. Ora, finalmente, è giunto il momento giusto, come ha dichiarato Belli: “E’ arrivata la volta buona…”. L’attore ha inoltre espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura, anticipando alcune delle imitazioni che vorrebbe eseguire, come Tiziano Ferro, Mario Biondi ed Antonello Venditti. Un assaggio che accresce l’attesa per il suo debutto nello show.

La versatilità di Alex Belli: un artista adatto ad ogni format

La carriera di Alex Belli è stata costellata di successi in vari format televisivi, dalla partecipazione a Ballando con le stelle al Grande Fratello Vip. Quando gli è stato chiesto se preferisce i reality o i talent show, Belli ha risposto con sicurezza: “Sono abbastanza ‘trasversale’ da adattarmi ad ogni tipologia di format…”. Questa dichiarazione sottolinea la sua versatilità e adattabilità, due qualità che gli hanno permesso di prosperare in diversi contesti televisivi. Come se la caverà a Tale e Quale Show? Riuscirà a convincere la temibilissima giuria? Solo il tempo potrà svelare queste risposte, ma una cosa è certa: Belli è un artista che non teme le sfide.