Fabio Testi: “Vivo con una pensione di mille euro” e poi va in vacanza in Grecia con una barca da 25 metri

Fabio Testi, l’82enne attore italiano noto per la sua lunga e variegata carriera, ha fatto notizia recentemente, non solo per i suoi successi cinematografici ma anche per le sue scelte di vita. L’anno scorso, ha annunciato la fine di una relazione con una donna di 45 anni più giovane, una decisione che ha fatto scalpore. Ma forse ancor più interessante è stata la sua apertura sulla sua pensione da 1.100 euro e su come vive oggi.

Le sue dichiarazioni hanno sollevato molte domande, specialmente in relazione al suo stile di vita. Come può permettersi una vacanza in Grecia con una barca da 25 metri con una pensione così limitata? Testi, con il suo stile schietto e diretto, ha risposto a queste domande in varie interviste, affermando che ha partecipato al Grande Fratello Vip per guadagnare un po’ di più. “Be’, io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese (…) ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga,” ha dichiarato.

Il rapporto con l’ex moglie e il divorzio burrascoso

La vita personale di Fabio Testi è stata altrettanto affascinante quanto la sua carriera. Il suo divorzio dalla prima moglie, Lola Navarro, è stato burrascoso, e ci sono voluti ben 22 anni per trovare un equilibrio tra di loro. Ma ora, sembra che abbiano trovato una serenità e una contentezza nelle loro vite separate.

“Adesso quando viene qua, sta in uno dei casali della tenuta con mia figlia Trini e siamo tutti contenti, tranquilli e sereni, cosa che poteva succedere dopo due anni dalla separazione, non dopo 22. Ma alla fine va bene così. L’amore vince sempre,” ha spiegato Testi.

Spiegazioni e progetti futuri

Testi ha anche voluto chiarire alcune dichiarazioni fatte in passato sulla sua pensione. Sembra che le sue parole siano state travisate, portando a una comprensione errata della sua situazione finanziaria. Non era una lamentela, ma una critica. L’attore ha descritto un incidente durante una trasmissione televisiva del 2017 che ha portato a molte polemiche :”Non sono diplomatico per niente, si ricorda quella trasmissione famosa della Perego? Lei aveva scambiato Anita Ekberg per una russa, io dovevo dare un parere, fare un paragone tra le donne italiane e le donne russe, è finita in tragedia”..

E poi ha aggiunto: “perché la Perego aveva detto in diretta di non invitarmi più in tv. E io avevo detto che non si dice di un attore che ha fatto tanto e che ha una pensione di 1.100 euro al mese. Non volevo mica dire che ero un povero disgraziato, ma così è stato interpretato, tanto che gli amici mi hanno chiamato a più riprese per dirmi: ‘Stiamo facendo una colletta per te’.

Ma, oltre a guardare indietro, Testi guarda anche al futuro. Ha condiviso i suoi piani per una vacanza in barca in Grecia e ha scherzato sulla sua pensione da 1.100 euro, dicendo: “Che non si sappia in giro”. Ha inoltre annunciato che sarà presidente del Premio Leone di Vetro a Venezia e che inizierà la lavorazione di un film belga.

La sua vita è un mix di successi e sfide, ma Fabio Testi continua a vivere con passione, eleganza e un tocco di provocazione, dimostrando che la vita può essere vissuta in modo straordinario, indipendentemente dalle circostanze.