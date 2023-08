Alba Parietti in micro bikini a 62 anni: pioggia di critiche, lei blocca i commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle personalità televisive più amate e discusse d’Italia, Alba Parietti, ha deciso di regalare ai suoi follower un assaggio della sua vacanza a Formentera, pubblicando alcune immagini ardite di sé in un micro bikini nero. Questa decisione, che ha subito scatenato un marea di reazioni online, ha messo in evidenza l’eterna giovinezza e la forma invidiabile della showgirl 62enne.

Le reazioni del pubblico: tra ammirazione e critica

Con oltre decenni di carriera alle spalle, Alba sa come attirare l’attenzione. Tuttavia, la reazione del pubblico ai suoi scatti in micro bikini ha superato ogni aspettativa. Mentre molti hanno elogiato la showgirl per il suo fisico impeccabile, altri non hanno risparmiato critiche e commenti negativi. Gli hater hanno accusato la Parietti di essere eccessivamente esibizionista, suggerendo che tali atteggiamenti non fossero appropriati per una donna della sua età. Altri ancora hanno insinuato che la star potesse aver fatto ricorso a ritocchi estetici.

Ma, al di là delle opinioni, cosa spinge una celebrità del calibro di Alba Parietti a condividere tali immagini con il mondo? Potrebbe essere un modo per combattere gli stereotipi legati all’età o, più semplicemente, un modo per celebrare la propria individualità e autostima.

La risposta di Alba: tra autostima e ironia

In risposta alle critiche, Alba ha affrontato gli hater con una dichiarazione audace e sincera. “La vanità non è stupidità”, ha scritto, “alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile”. La Parietti ha poi sfidato ulteriormente i critici con una dose di auto-ironia, domandando se la sua audacia la condannasse all’inferno.

Tuttavia, nonostante la sua risposta fiera, la pressione delle critiche online ha spinto la showgirl a prendere una decisione drastica: ha cancellato il messaggio originale e bloccato la funzione di commento sul suo post. Questo ha dimostrato che, nonostante la sua carriera lunga e di successo, anche le star come Alba possono sentirsi vulnerabili di fronte agli attacchi online.