Marco Carta diretto: “Amadeus mi ha scartato a Sanremo, ecco come l’ho saputo”

Marco Carta, il talentuoso cantante noto per successi come “La Forza Mia,” ha aperto il suo cuore in una recente intervista, parlando non solo della sua vita amorosa ma anche di un recente rifiuto da parte del Festival di Sanremo.

La vita amorosa di Marco Carta: fine di una relazione e nuovi Inizi

Nel giugno del 2022, Marco Carta ha annunciato la fine della sua relazione di sette anni con il partner storico, Sirio. Ha dichiarato con affetto e rispetto che l’amore per Sirio resterà nel suo cuore, sottolineando che la musica gli ha dato modo di capire meglio sè stesso. Ha chiuso la discussione su questo argomento, spostando l’attenzione sulla sua musica.

Un anno dopo, Marco ha mostrato segni di una nuova relazione, condividendo foto di un mazzo di fiori regalatogli dal suo nuovo fidanzato misterioso. Senza rivelare dettagli, ha lasciato i fan curiosi.

Ora, il cantante ha rivelato che il nuovo amore della sua vita è Luca, un 38enne appassionato di bodybuilding che gestisce un ristorante a Milano. Parlando del suo nuovo amore, Marco ha sottolineato la crescita personale e la maturità che ha raggiunto, imparando a affrontare il dolore e abbracciando la felicità.

La carriera di Marco Carta e il rifiuto di Sanremo 2023

Oltre alla sua vita amorosa, Marco Carta ha condiviso dettagli sulla sua carriera, rivelando che aveva presentato un brano per il Festival di Sanremo 2023. Purtroppo, il suo pezzo non è stato accettato. Ha elogiato Amadeus per aver composto un cast eccezionale, ma ha ammesso di aver sentito molta ansia riguardo all’annuncio dei Big.

La notizia del rifiuto l’ha colto di sorpresa, e l’ha scoperta attraverso Instagram la sera dell’annuncio. Nonostante questo, il cantante ha dimostrato una positività e una maturità notevoli, mantenendo una prospettiva equilibrata sulla situazione: “Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo. Non ho guardato l’annuncio dei Big in diretta alle 13 al Tg1 perché è una cosa che mi mette troppa ansia. L’ho scoperto la sera su Instagram“.