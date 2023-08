Luana Ravegnini rivela la verità sulla rottura con Claudio Lippi

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice televisiva Luana Ravegnini si è recentemente aperta su diversi aspetti della sua vita privata, tra cui la verità sulla sua relazione passata con il conduttore Claudio Lippi. La coppia, che è stata insieme dal ’91 al ’97, ha catturato l’attenzione dei media, e la loro rottura è stata al centro di molte speculazioni.

Luana Ravegnini, che compirà 55 anni a settembre e che è felicemente sposata con Renato Della Valle dal 2008, ha deciso di svelare la verità sulla fine della loro relazione. Ha definito le voci sul fatto che fosse stata lei a chiudere la storia con Claudio Lippi come “una leggenda metropolitana”, ribadendo che fu lui a terminare la relazione.

Il rapporto attuale tra Luana Ravegnini e Claudio Lippi

Nonostante la fine tumultuosa della loro storia, i due ex innamorati hanno mantenuto un rapporto sereno. Luana Ravegnini ha raccontato del loro ultimo incontro casuale e dei messaggi di buona fortuna scambiati. “Ci siamo incontrati, per caso, qualche tempo fa e, a ridosso dell’esordio di Check Up, mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo”, ha dichiarato Luana.

Questo atteggiamento maturato dimostra che entrambi sono riusciti a superare il passato e a costruire rapporti rispettosi l’uno nei confronti dell’altro.

La Vita amorosa di Luana Ravegnini dopo Claudio Lippi

Dopo la fine della sua relazione con Claudio Lippi, Luana Ravegnini ha trovato l’amore con Renato Della Valle, che ha sposato nel 2008. Nonostante una differenza d’età di 26 anni, il loro amore ha prosperato, con Luana che parla con grande affetto del marito.

Ha anche condiviso la sua decisione di lasciare la carriera televisiva per seguire la famiglia a Londra. Un passo coraggioso che dimostra la dedizione di Luana alla sua famiglia e la sua capacità di mettere la felicità di chi ama al primo posto.

I fan di Luana e gli spettatori di “Check Up” sicuramente apprezzeranno questo lato sincero e personale della presentatrice, che continua ad essere una figura influente e rispettata nel mondo dello spettacolo italiano.