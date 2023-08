Gerry Scotti non usa mezzi termini su Maria De Filippi: “Non si può permettere di comportarsi così”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti e Maria De Filippi condividono un’amicizia profonda, dimostrata dalla solidarietà nei momenti difficili e dall’affetto sincero reciproco.

La vita ha un modo speciale di unire le persone, e l’amicizia tra Gerry Scotti e Maria De Filippi ne è un chiaro esempio. Entrambi sono noti conduttori televisivi che hanno incrociato i loro cammini in diversi progetti, l’ultimo dei quali è il popolare programma “Tu si que vales,” che tornerà presto su Canale5. Ma la loro connessione va oltre la professione.

Scotti, originario di Mirandolo, e Maria, di Mornico Losana, hanno condiviso non solo il palcoscenico ma anche la stessa terra. Recentemente, Gerry ha espresso il suo rimpianto per non aver avuto la possibilità di vivere questa connessione più da giovani. Ha persino immaginato un viaggio nostalgico con Maria nei luoghi d’infanzia, guidando un’auto d’epoca.

Un’amicizia vera: l’intimità tra Scotti e De Filippi

L’amicizia tra Gerry Scotti e Maria De Filippi ha radici profonde, nate 22 anni fa quando hanno condotto insieme il Telegatto. Da allora, il loro legame è cresciuto in maniera esponenziale, trasformandosi in una relazione di affetto e stima reciproca.

Scotti ha descritto Maria come una persona “asciutta nei modi”, sottolineando che le sue enormi responsabilità non le permettono smancerie: “È asciutta nei modi, e dev’essere così: ha responsabilità enormi, non può permettersi smancerie. Però è capace di gesti sorprendenti”. Tuttavia, nonostante la sua riservatezza, Maria è capace di gesti sorprendenti e teneri. Nella vita privata, chiama affettuosamente Gerry “Gerrino,” un vezzeggiativo che lui trova estremamente dolce. L’amore fraterno che provano l’uno per l’altro è una testimonianza della sincerità e profondità del loro rapporto.

Solidarietà nei momenti difficili: l’incidente del Covid

La vera misura di un’amicizia si vede spesso nei momenti di difficoltà, e l’amicizia tra Gerry Scotti e Maria De Filippi ha superato questa prova con distinzione. Quando Scotti è stato colpito gravemente dal Covid, un periodo che lui ha descritto come un incubo, Maria è stata una presenza costante e rassicurante.

Con messaggi brevi, semplici e costanti, ha mostrato un supporto silenzioso ma potente. Gerry ha rivelato che Maria ha continuato a mandargli messaggi fino a quando non è stata sicura che stesse bene, un atto di dedizione che lo ha profondamente toccato.

Intanto, il pubblico può continuare a godersi la presenza di Gerry Scotti nel preserale di Canale5 con “The Wall.” In autunno, sarà di nuovo nella giuria di “Tu si que vales”, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, e Luciana Littizzetto, portando avanti la loro collaborazione.

L’amicizia tra Gerry Scotti e Maria De Filippi è un esempio straordinario di come un legame professionale possa trasformarsi in una connessione profonda e significativa. Tra ricordi d’infanzia, nomignoli affettuosi e solidarietà nei momenti bui, il loro rapporto dimostra che l’autenticità e la lealtà sono valori che trascendono il mondo dello spettacolo.