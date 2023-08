Maria Monsè, la figlia Perla una furia contro di lei: Sei ossessiva, stai rovinando il nostro rapporto”

0 SHARES Condividi Tweet

La figlia di Maria Monsè, Perla Maria Paravia, scrive una lettera aperta alla madre, lamentando il suo controllo ossessivo

In un audace gesto di ribellione, Perla Maria Paravia, la figlia diciassettenne della famosa showgirl Maria Monsè, ha preso la penna e ha scritto una “lettera di fuoco” alla madre. Pubblicata sul settimanale DiPiù, la lettera esprime il profondo disagio della giovane ragazza riguardo al comportamento ossessivo e controllante della madre. Perla ha lamentato l’atteggiamento severo e rigido della madre, che l’ha persino costretta a rinunciare a una vacanza a Ibiza con gli amici. La ragazza ha dichiarato con frustrazione: “Con te è tutto estremamente complicato, metti ostacoli a tutto,” implorando più libertà e fiducia da parte della madre.

I Limiti e le Restrizioni: L’Esperienza di Perla Maria Paravia

La lettera di Perla Maria non si limita solo a esprimere generiche lamentele, ma descrive in dettaglio le restrizioni e le limitazioni che deve sopportare nella sua vita quotidiana. La ragazza rivela che la madre non le consente di prendere i mezzi pubblici, costringendola a viaggiare in taxi quando i genitori non possono accompagnarla. Anche una gita scolastica a Madrid si è trasformata in un incubo, con la madre in lacrime all’aeroporto e una tempesta di video chiamate imbarazzanti durante tutto il viaggio. “Quello che hai fatto il giorno della partenza è al di sopra di ogni immaginazione,” ha detto Perla, mettendo in luce l’atteggiamento estremo della madre.

Una Supplica per la Libertà: Il Desiderio di Autonomia di Perla Maria

La lettera di Perla Maria si conclude con una sentita supplica per l’autonomia e l’indipendenza. “Il tuo controllo ossessivo rischia di intaccare il nostro rapporto,” ha avvertito, facendo appello al rapporto speciale che condivide con i suoi genitori. Ha anche rivelato che la madre le ha installato un’app per monitorare i suoi spostamenti e l’ha sorpresa a controllare i suoi messaggi. Chiedendo la possibilità di vivere le sue emozioni e fare le sue scelte, Perla ha espresso il desiderio di una relazione più sana e matura con sua madre, Maria Monsè.