Fiorello, la scelta della nuova sede per Viva Rai2: l’annuncio

Finalmente, dopo mesi di controversie, il famoso programma di Rai2, Viva Rai2, ha una nuova sede. Durante la scorsa edizione, condotta dall’amatissimo Fiorello, si erano susseguiti diversi problemi relativi alla posizione dell’alloggiamento del programma, con residenti lamentosi e problemi logistici. Ora, a partire dal prossimo novembre, il programma verrà trasmesso dal Foro Italico, come annunciato sulle piattaforme social del conduttore.

Problemi da risolvere: la nuova location di Viva Rai2

La scelta della nuova location ha portato a una serie di discussioni e valutazioni, in particolare su larghetto de Bosis, vicino alle piscine del Foro Italico e all’Auditorium Rai. L’area sembra ora definitiva, ma ci sono ancora dei dettagli da affinare. La vicinanza allo Stadio Olimpico, che ospita gli eventi sportivi e culturali di Serie A, potrebbe creare delle interferenze, anche se il Municipio XV ha dato il suo consenso e gli uffici tecnici hanno espresso parere positivo. La mancanza di condomini nelle vicinanze semplificherà le cose.

Le ultime valutazioni per Viva Rai2: la sicurezza del Foro Italico

L’ultimo ostacolo da superare riguarda la valutazione della Prefettura sulla sicurezza. La vicinanza con lo Stadio Olimpico sembra non presentare problemi di sovrapposizioni di eventi, considerando che la trasmissione di Fiorello va in onda durante la mattina, mentre le partite e i concerti avvengono principalmente la sera o nel pomeriggio. Le ultime valutazioni sono attese, ma sembra che tutto sia pronto per l’inizio della nuova stagione di Viva Rai2.