Riccardo Pozzoli ancora papà: l’ex Chiara Ferragni non commenta e il motivo è grave

L’impresario e influencer Riccardo Pozzoli, conosciuto per essere l’ex partner di Chiara Ferragni, è pronto a diventare padre nuovamente. La notizia è stata svelata tramite un emozionante video su Instagram, nel quale Pozzoli e la sua attuale moglie, la modella e imprenditrice Gabrielle Caunesil, hanno condiviso la gioia di aspettare il loro secondo figlio. La coppia, che ha accolto il piccolo Romeo nel 2021, ha espresso l’emozione di questa nuova avventura condividendo un messaggio speciale con i loro seguaci.

Assenza dell’ex compagna Chiara Ferragni

Tra le tante celebrità che hanno inviato congratulazioni a Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil, una persona mancava notevolmente: l’ex compagna di Pozzoli, Chiara Ferragni. I rapporti tra Ferragni e Pozzoli si sono interrotti nel 2018 quando, secondo Ferragni, Pozzoli ha cercato di vendere una parte significativa delle azioni della loro società comune, Tbs Crew, senza il suo consenso. Questo episodio ha segnato una frattura irreparabile nella loro relazione professionale e personale, e sembra che Ferragni abbia scelto di mantenere le distanze anche in questo momento di felicità per l’ex.

La storia d’amore tra Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli ha trovato l’amore con Gabrielle Caunesil, una modella e imprenditrice francese. I due si sono sposati due volte, una nel 2018 in California e l’altra nel 2019 in Italia. La coppia ha affrontato sfide personali, tra cui problemi di infertilità, prima di accogliere il loro primogenito, Romeo, nel 2021. Ora, con l’annuncio della seconda gravidanza, stanno per aprire un nuovo capitolo della loro affascinante storia d’amore.

