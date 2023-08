Can Yaman e Demet Ozdemir avvistati insieme in Italia: cosa bolle in pentola

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman e Demet Ozdemir, noti per il loro ruolo in “Daydreamer – Le ali del sogno”, potrebbero essere i protagonisti di una nuova fiction italiana. L’indiscrezione arriva dal settimanale “Di Più”, che ha raccolto voci su un possibile progetto che riunisce le due celebrità turche sul piccolo schermo.

L’attrice turca pronta a trasferirsi in Italia?

Ultimamente, Demet Ozdemir è stata avvistata più volte in Italia. Secondo “Di Più”, l’attrice sta sostenendo vari provini e potrebbe ottenere una parte da protagonista in una nuova fiction Mediaset. Can Yaman, dal canto suo, è già noto al pubblico italiano, avendo partecipato a diverse produzioni televisive. Recentemente, i due attori sono stati visti insieme a Roma, alimentando le voci di una possibile collaborazione. Inoltre, Demet sembra volersi trasferire in Italia per cercare il successo, proprio come Can, che le avrebbe persino consigliato di fare il grande salto.

Fan in trepidazione: un progetto che potrebbe riunire i due protagonisti?

La coppia Can Yaman e Demet Ozdemir ha sempre affascinato il pubblico, tanto da alimentare voci su una loro possibile relazione. Ora che entrambi sono liberi, i fan sognano di rivederli insieme sullo schermo. Il settimanale “Di Più” riporta che alcuni produttori stiano studiando una serie appositamente per loro, conscio del fatto che sono una coppia che “funziona, convince, piace al pubblico”. Il progetto è ancora avvolto nel mistero, ma le aspettative sono alte, e il pubblico attende con ansia ulteriori dettagli su questa potenziale reunion sul piccolo schermo italiano.