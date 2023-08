Clizia Incorvaia prende male la domanda: “Sei incinta?” e risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Clizia Incorvaia, nota influencer e personaggio televisivo, si è ritrovata al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato una foto che ha scatenato una serie di commneti riguardo una presunta gravidanza. L’immagine, condivisa su Instagram, mostra Clizia con il compagno Paolo Ciavarro in una posa affettuosa, ma è stata la leggera pancia gonfia a scatenare le domande degli utenti.

Le parole di Clizia: “Sono umana e ho il ciclo come tutte”

La situazione ha portato Clizia Incorvaia a reagire con una serie di storie sul suo profilo, in cui ha chiarito la sua posizione. “Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. No, sono umana e ho il ciclo come tutte!!!“, ha esclamato. Ha inoltre svelato i suoi piani familiari, affermando di essere contenta con i suoi due figli e che non sta cercando una nuova gravidanza. Clizia ha voluto chiarire che la sua famiglia è al completo e che non intende espanderla ulteriormente.

Clizia Incorvaia contro l’ossessione della perfezione sui social

Lo sfogo di Clizia Incorvaia non si è fermato alla sua situazione personale. Ha colto l’occasione per indirizzare un messaggio più ampio sulla percezione della bellezza e sull’autostima nelle donne. Ha criticato l’ossessione per la perfezione e l’uso eccessivo di Photoshop e chirurgia estetica. “Ragazzi questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’ a troppe donne che si confrontano con ideali che non corrispondono al reale”, ha dichiarato.

Ha poi lanciato un appello alle donne, sottolineando la necessità di concentrarsi sul proprio benessere interiore piuttosto che su stereotipi irrealistici. La sua reazione è un promemoria importante che le celebrità, come tutti gli esseri umani, vivono le stesse esperienze e che la ricerca della perfezione può essere dannosa e ingannevole.