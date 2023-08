Tgunomattina Estate, Simona Izzo lascia il conduttore senza parole per la confessione che fa sul marito Ricky Tognazzi

0 SHARES Condividi Tweet

Il famoso programma Tgunomattina Estate di Rai1 ha recentemente fatto visita alla casa degli artisti Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel corso dell’intervista, condotta dal giornalista Alessio Zucchini, la nota sceneggiatrice ha condiviso una rivelazione sorprendente sul primo incontro con suo marito sul set del film “Parole e baci.” Ricky, secondo quanto riferito da Simona, non riusciva a baciarla adeguatamente durante la scena, costringendo a ben 23 ciak per ottenere la scena perfetta. Un aneddoto divertente che ha portato alla necessità di riscrivere la sceneggiatura per aggiungere altre scene d’amore.

Il segreto di un matrimonio solido tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona non ha solo parlato del loro primo incontro, ma ha anche condiviso il segreto di un matrimonio duraturo. La sceneggiatrice è convinta che la fortuna, la ricostruzione e l’esperienza siano le fondamenta del loro legame. Afferma che sia lei che Ricky provenivano da relazioni fallite e hanno ricostruito insieme, creando qualcosa di più solido. Ricky ha poi aggiunto che la loro stessa passione per il cinema ha contribuito a rafforzare il loro legame, nonostante talvolta sia stata anche causa di liti.

Simona Izzo e il rapporto con il suocero: una relazione complicata

La sceneggiatrice ha anche parlato del suo rapporto inizialmente burrascoso con il suocero Ugo Tognazzi. Raccontando di come il loro rapporto fosse pessimo all’inizio, ha condiviso come la situazione sia poi migliorata con il tempo. Dopo aver scritto il film “Arrivederci e grazie,” Simona ha rivelato che il suocero era inizialmente molto geloso di Ricky, ma con il tempo, la comprensione è cresciuta tra di loro, culminando in un affetto profondo e sincero.