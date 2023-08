Cesara Buonamici asfaltata: “Lei al Grande Fratello è una scelta ipocrita”, Alessandro Cecchi Paone non usa giri di parole

0 SHARES Condividi Tweet

Mediaset sta cercando di dare una nuova direzione al popolare reality show Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. In seguito alle polemiche scoppiate durante la scorsa edizione, l’azienda ha deciso di distanziarsi da contenuti più trash, affidando il ruolo di unica opinionista alla giornalista Cesara Buonamici. Ma questa mossa non è stata accolta positivamente da tutti i telespettatori.

Una scelta ipocrita? Un telespettatore non approva

Un lettore del magazine Nuovo ha espresso il suo disaccordo attraverso un’email, in cui ha criticato la scelta di Buonamici come opinionista. Secondo lui, se Mediaset vuole seguire una linea più sobria, potrebbe concentrarsi su temi come il lavoro o la natura. Ha definito la scelta come “ipocrita”, mostrando una chiara insoddisfazione per la nuova direzione del reality.

Alessandro Cecchi Paone difende Cesara Buonamici

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone, che cura una rubrica sulla TV, ha risposto all’email del telespettatore difendendo Buonamici. Ha elogiato la collega come “arguta e spiritosa” e ha affermato che il pubblico cambierà presto opinione su di lei. Ha inoltre espresso entusiasmo per la combinazione di Buonamici con il conduttore del Grande Fratello, sottolineando che insieme “faranno fuochi d’artificio”.

Non resta che attendere lunedì 11 settembre per vedere come il nuovo formato del Grande Fratello verrà accolto dal pubblico. Le parole di Cecchi Paone lasciano intravedere un futuro promettente per la prossima edizione, ma solo il tempo dirà se la nuova direzione sarà un successo o meno.