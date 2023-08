Antonella Clerici diretta: “Io e Maria De Filippi? Mai lavorato insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Le famose conduttrici italiane Antonella Clerici e Maria De Filippi, figure di spicco su Rai1 e Canale5 rispettivamente, hanno dimostrato che la rivalità televisiva non influisce sulla loro amicizia. In una lettera recentemente pubblicata, Clerici ha svelato dettagli sulla loro relazione professionale e personale.

Nessuna rivalità, solo supporto

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, date le loro posizioni in reti televisive concorrenti, Clerici e De Filippi non si considerano nemiche professionali. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha dichiarato che le loro telefonate “sono sempre di reciproco scambio e di consigli” e ha elogiato la professionalità di Maria.

Raccontando di aver chiamato Maria De Filippi per complimentarsi con lei dopo la prima puntata di C’è posta per te, Antonella ha ammesso che apprezza la collega e il modo in cui “circolano emozioni autentiche” nel suo programma. Ha inoltre rivelato che per Maria “il lavoro è terapeutico” e che si circonda di persone fidate.

Ricordi e legami profondi: la casa di Ansedonia

La loro amicizia è iniziata negli anni ’90, e Antonella Clerici ha condiviso alcuni dei ricordi più cari, come gli incontri sulla spiaggia di Ansedonia. Ha svelato che Maurizio Costanzo aveva convinto Maria a prendere casa lì e ha descritto divertenti serate passate insieme. La casa di Ansedonia è stata descritta come “il luogo dei ricordi” per Maria.

Le due conduttrici, legate da una sincera amicizia e rispetto reciproco, stanno trascorrendo le ultime settimane di vacanza prima del ritorno in televisione con i loro rispettivi show, È sempre mezzogiorno e Uomini e Donne.

