Bianca Atzei porta il figlio in ospedale e poi sui social si sfoga contro la dottoressa del pronto soccorso

La cantante Bianca Atzei ha affrontato giorni difficili a causa di un furto e di un incidente spiacevole in ospedale con suo figlio Noa. Dopo essere stata vittima di un furto di auto a Milano, la musicista ha dovuto portare il piccolo al pronto soccorso per una febbre alta. Sebbene inizialmente non sembrasse nulla di grave, la febbre persistente e l’apparizione di macchie sul corpo del bambino hanno reso necessaria una nuova visita in ospedale. Là, Bianca è stata attaccata da una dottoressa, scatenando la sua ira e spingendola a condividere la sua esperienza sui social media.

L’ira di Bianca Atzei: sfogo social contro una dottoressa

Bianca Atzei ha condiviso la sua frustrazione e rabbia attraverso una storia sul suo profilo Instagram, raccontando il suo sfogo contro una dottoressa che l’ha criticata per aver portato suo figlio in ospedale due giorni di fila. La cantante ha espresso la sua delusione per il tono scortese e infastidito della dottoressa, sottolineando l’importanza di sostenere le mamme e comprendere la stanchezza mentale e fisica che le sovrasta. Ha anche ringraziato i suoi followers, sottolineando l’importanza di condividere anche i momenti brutti sui social media.

Ritrovata la macchina e la paura di vivere a Milano

Fortunatamente, la giornata ha avuto un risvolto positivo quando Bianca e il suo compagno Stefano Corti hanno ritrovato la loro Volvo bianca rubata, grazie all’uso di un’app e al GPS incorporato. Tuttavia, la paura di vivere e uscire a Milano persiste in Bianca, che ha confessato di essere sempre più preoccupata per il futuro di suo figlio. Questa situazione ha messo in luce le difficoltà e le paure che possono affliggere anche le celebrità.