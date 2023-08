Francesco Totti porta in Tribunale le prove che non è stato lui a tradire per primo

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Ilary Blasi sono coinvolti in una controversa battaglia legale. Secondo il Corriere della Sera, Totti è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo, portando prove come fotografie e testimonianze contro l’ex moglie. Il tradimento sarebbe una delle ragioni principali dietro alla fine del loro matrimonio, durato quasi 17 anni. La prima udienza in tribunale è fissata per il 20 settembre, dove verranno affrontate le accuse di tradimento e le prove saranno esaminate.

Lo scontro sui Rolex: la disputa sui preziosi orologi

Il caso tra Francesco Totti e Ilary Blasi si estende oltre le accuse di tradimento. La disputa riguarda anche una collezione di Rolex, che Blasi avrebbe sottratto dalla cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito. Gli orologi svizzeri dovranno essere ricollocati in una nuova cassetta di sicurezza accessibile ad entrambi. I Rolex sono diventati un simbolo della lotta tra le due celebrità, e il numero preciso di orologi da restituire è oggetto di disputa.

Rumor di riavvicinamento: contatto solo per i figli

Nonostante la tensione nelle questioni legali tra Francesco Totti e Ilary Blasi, recenti rumor hanno suggerito un possibile riavvicinamento tra le due parti. Tuttavia, una fonte vicina alla famiglia ha smentito questi rumor, chiarendo che qualsiasi contatto tra Totti e Blasi è limitato a questioni relative ai loro figli. Questo mette fine alle speculazioni su un potenziale ritorno di fiamma, focalizzando l’attenzione sulle accuse di tradimento e sulla disputa sui Rolex.