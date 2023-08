Luca Argentero spiazza tutti: “Sono profondamente offeso per ciò che è stato detto sul mio conto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel momento culminante della sua carriera, Luca Argentero è salito alla ribalta non solo come attore di successo, ma anche come autore del suo primo romanzo, “Disdici tutti i miei impegni.” Nonostante alcuni dubbi circolati che il libro fosse stato scritto da un ghostwriter, l’attore ha dichiarato fermamente che tutto il contenuto è opera sua. “Mi sono offeso perché qualcuno ha detto che ho scritto con l’aiuto di qualcuno. Ma non è vero, è farina del mio sacco,” ha affermato Luca, respingendo ogni insinuazione.

2. Amore e supporto familiare: reazioni al romanzo

Oltre a difendere la sua autenticità come scrittore, Luca Argentero ha condiviso i dettagli sul supporto ricevuto dalla moglie, Cristina Marino, durante la stesura del libro. “Ho avuto tutto il suo supporto. È stata la prima a leggerlo e spronarmi,” ha rivelato. La reazione della madre, però, è stata di sconcerto, a causa della natura distante della storia rispetto alla vita reale dell’attore.

3. Crescita personale attraverso “Doc-Nelle Tue Mani”: lezioni di empatia

Mentre Luca Argentero continua le riprese di “Doc-Nelle tue mani 3,” previste per l’aria nel 2024, ha riflettuto sulla crescita personale che la serie gli ha portato. “Questa serie TV mi ha insegnato ad essere più sensibile ed empatico e a cercare sempre di capire gli altri,” ha spiegato. Ha inoltre sottolineato come il suo personaggio, il dottor Andrea Fanti, lo abbia spinto a essere più aperto e sincero nelle sue espressioni, senza temere le conseguenze.