Veronica Maya, rinviato il suo ritorno in tv a settembre, ecco perchè

Veronica Maya, nota anche come Veronica Russo, ha svelato i suoi piani per il futuro e le ragioni del suo mancato ritorno in televisione per la stagione autunnale in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La popolare conduttrice televisiva ha espresso le sue speranze e le sue proiezioni per il 2024, segnando il ventennale in Rai.

“Sto lavorando sodo! Speravo di essere di nuovo sullo schermo a settembre, ma non ci sono riuscita. Ora sono focalizzata sul 2024,” ha dichiarato Veronica, rivelando il suo entusiasmo per nuove opportunità nell’anno a venire. Con un’ampia e variegata carriera televisiva alle spalle, comprese apparizioni in Tale e Quale Show, sembra che il 2024 sarà un anno ricco di novità professionali per lei.

Passioni fuori dallo schermo: gastronomia e imprenditoria

Nonostante la mancanza di nuovi impegni in televisione, Veronica Maya non è rimasta inattiva. Originaria della Costiera Amalfitana e proveniente da una famiglia di ristoratori, ha avviato il negozio online Maya selection, unendo la sua passione per i prodotti mediterranei all’attività di imprenditrice.

La conduttrice, famosa anche per essere stata alla guida di programmi come Linea Verde e Italia che vai, continua ad essere apprezzata dai fan e dai sostenitori, non solo per le sue abilità televisive ma anche per il suo impegno nella promozione di cibi di alta qualità.

Momenti familiari: vacanze in Sicilia e supporto del marito

Nel frattempo, Veronica Maya sta godendo di un meritato riposo, trascorrendo le vacanze con suo marito Marco e i suoi tre figli nelle Isole Eolie. La conduttrice ha condiviso che il supporto della sua famiglia è stato fondamentale, permettendole di gestire parte del suo lavoro da casa.

Con un anno intenso dietro di sé, i telespettatori possono aspettarsi il ritorno di Veronica Maya sul piccolo schermo nel prossimo futuro, e il suo amore per la televisione e la gastronomia rimarrà una costante nella sua carriera.