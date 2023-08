Roberta Lanfranchi: “Io ai reality? Mai” e poi spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Lanfranchi, nota conduttrice televisiva e ex velina, è nota per aver rifiutato costantemente la partecipazione ai reality show. In un’intervista esclusiva con il settimanale Mio, la Lanfranchi ha chiarito la sua posizione su questa scelta. Mentre apprezza il genere, la conduttrice di Canale Cinque ha sottolineato che non vuole esporre la sua vita personale al pubblico. Questo, ha dichiarato, è il motivo principale della sua scelta di non apparire in programmi come il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi, dove gli aspetti personali diventano inevitabilmente parte dello spettacolo. E, a questo proposito, ha detto :“Reality no, non li farei. Ciò che il pubblico deve conoscere è il mio lavoro, non la mia sfera intima”.

Desiderio di condurre un Talk Show e impegno continuo con Paperissima Sprint

Oltre a discutere della sua avversione per i reality show, Roberta Lanfranchi ha espresso il suo interesse nel ritornare a condurre un talk show. Ricordando la sua esperienza con “L’Italia sul 2” di sedici anni fa, ha dichiarato che questo genere di programma le permette di interagire con il pubblico senza rivelare la sua vita privata. La Lanfranchi ha anche confermato che continuerà a lavorare al fianco di Gabibbo in Paperissima Sprint a settembre, dimostrando affetto e ironia nei confronti del noto pupazzo rosso.

Amicizie televisive e rapporti con le ex colleghe

Infine, Roberta Lanfranchi ha condiviso alcuni dettagli sui suoi rapporti con le ex colleghe. Ha parlato dell’amicizia duratura con Marina Graziani, con cui ha lavorato come velina in Striscia la Notizia. Inoltre, ha commentato le relazioni fra altre celebrità, come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, esprimendo speranza e comprensione per gli alti e bassi delle amicizie nel mondo dello spettacolo: “Ci può stare: si bisticcia, si litiga. La speranza è l’ultima a morire: loro erano una bella coppia di amiche”..