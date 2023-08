Fabio Fazio lascia tutti senza parole: “Probabilmente inviterò Matteo Salvini in trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, conduttore televisivo noto per aver ospitato varie personalità politiche, sembra aver deciso di mettere da parte le controversie passate. In un’intervista recente rilasciata al periodico Mio, ha discusso del trasferimento del suo popolare programma Che tempo che fa su Nove. Parlando della possibilità di invitare Matteo Salvini, nonostante un tweet controverso di quest’ultimo che si è detto felice del suo abbandono della Rai, ha dichiarato: “Probabilmente lo inviterò su Nove”. Ha poi scherzato sull’accaduto, dimostrando una certa leggerezza: “Quanto al suo tweet, ero abituato, era successo altre centinaia di volte, perciò nulla di nuovo, mi sono sentito a casa!”.

La nuova edizione di Che tempo che fa su Nove

Nell’intervista, Fazio ha rivelato dettagli sulla nuova edizione di Che tempo che fa, ora trasmessa su Nove, con il ritorno di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ha anche parlato ironicamente della Littizzetto, affermando che ha cercato di convincerla a non cambiare, ma senza successo: “Ho provato a dirle che alla sua età non era il caso di cambiare, ma è voluta venire con me a tutti i costi”. L’orario del programma sarà anticipato, e lo studio sarà condiviso con Maurizio Crozza, con una scenografia simile a quella degli anni precedenti “Non cambierà niente, sarà tutto uguale a prima e il pubblico non si sentirà disorientato”.

Ospiti e collaborazioni

L’ospitata di Tommaso Zorzi e la possibilità di una collaborazione con Maurizio Crozza sono stati altri punti salienti dell’intervista. Fazio ha sottolineato che Zorzi sarà un ospite, ma non un membro fisso del cast, e ha espresso la speranza di poter lavorare ancora con Crozza, con cui condivide una relazione professionale di quattordici anni.