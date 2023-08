Platinette su Fiorello, Viva Rai2: “Cosa si permette di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

La scena televisiva estiva è stata turbata da diverse polemiche, e ora tocca a Fiorello, noto conduttore di Viva Rai2, essere al centro dell’attenzione. La difesa più calorosa arriva da Platinette, che ha scritto sulla rivista DiPiù elogiando il collega come “un indomito e intraprendente sperimentatore.” Platinette ha inoltre sottolineato le decisioni “caute e ponderate” di Fiorello, che hanno contribuito a elevare il livello di creatività nel suo morning show, portando a un successo senza precedenti: “È un indomito e intraprendente sperimentatore che si lascia incantare, menomale, dalle sirene tentatrici e osa fare quello che altri nemmeno pensano”.

Le polemiche e le scuse di Fiorello per Viva Rai2

Nonostante l’acclamazione, Viva Rai2 non è stato esente da controversie. I residenti di Via Asiago a Roma hanno espresso disappunto per il trambusto causato dalle registrazioni del programma nelle prime ore del mattino. Ciò ha portato Fiorello a intervenire sui social media, offrendo le sue scuse e ammettendo che “gli è scappata la mano.” Il programma, inizialmente pensato per essere girato nel glass, è diventato uno spettacolo senza precedenti grazie all’entusiasmo del pubblico e degli ospiti VIP.

Novità in arrivo per Viva Rai2: nuova location e ritorno a novembre

Fiorello ha recentemente effettuato un mea culpa personale su Instagram, rassicurando i residenti di Via Asiago che la prossima edizione di Viva Rai2 verrà registrata in una nuova location. Intanto, i fan sono impazienti per il ritorno della trasmissione, previsto a novembre, con la stagione televisiva già iniziata. Due nuove collocazioni sono state esaminate per il programma, e sembra che la scelta definitiva sia stata fatta, anche se i dettagli non sono ancora stati rivelati.