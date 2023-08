Alba Parietti, un post straziante per la morte del gatto, il figlio Francesco interviene

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 12 agosto, Alba Parietti ha condiviso una notizia straziante con i suoi follower su Instagram: la morte del suo adorato gatto Papu. Il fedele amico a quattro zampe, che è stato parte della vita di Parietti per 15 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Durante la sua ultima avventura professionale a Palmi e la sua vacanza a Ibiza, la conduttrice è stata colta di sorpresa dalla triste notizia, impossibilitata a dire addio al suo caro amico felino

Un tributo toccante e l’impatto della perdita

Mentre era lontana da casa, Alba Parietti ha dovuto affrontare il rimpianto di non essere stata accanto a Papu durante le sue ultime ore di vita. Questo, unito al dolore della perdita, l’ha spinta a esprimere il suo dolore sul palco di Palmi e successivamente su Instagram. Con parole cariche di tristezza e affetto, ha ricordato alcuni dei momenti indimenticabili passati insieme a Papu. Il suo post dedicato al gatto è stato un toccante sfogo in cui ha manifestato tutto il suo affetto e la sua nostalgia: “Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Eri famiglia per me che famiglia non ho più. Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più. Corri veloce, quando torno a casa ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tua fusa”.

Il sostegno dei fan e le parole del figlio Francesco Oppini

La notizia ha scatenato una cascata di messaggi di vicinanza da parte di fan e personaggi dello spettacolo, tutti commossi dalla perdita. Il figlio di Alba Parietti, il commentatore sportivo Francesco Oppini, ha condiviso ulteriori dettagli sulla scomparsa di Papu, delineando il quadro di un animale che aveva lottato con problemi di salute. Le parole di Oppini hanno sottolineato la battaglia di Papu e il dolore della famiglia, chiudendo con un tributo emozionante all’amico a quattro zampe che sarà sempre nel loro cuore“Tra le cose che stasera feriscono è proprio il fatto di averci creduto, nonostante tutto, nonostante l’età, nonostante gli acciacchi, i problemi gravi di salute. Tutti noi siamo fieri di ciò che sei stato e di quello che hai rappresentato. Un pezzo di te sarà sempre dentro di noi, nei nostri pensieri e cuori, anche se questa sera, come tutte le volte che purtroppo succede, un pezzo di me è volato via assieme a te“.