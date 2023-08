Marco Columbro diretto su Lorella Cuccarini: “Lavorare ancora con lei? Meglio di no”

0 SHARES Condividi Tweet

In una recente intervista al periodico Mio, Marco Columbro ha aperto il suo cuore riguardo alla sua storica collaborazione con Lorella Cuccarini durante gli anni ’90. Nonostante il successo che i due hanno ottenuto, Columbro ha dichiarato che un ritorno alla TV di quel periodo sarebbe “pericoloso”. Secondo lui, sono cambiati troppo per ripetere ciò che hanno fatto per 15-20 anni: “Sarebbe pericoloso provare a rifare, dopo molto tempo, ciò che io e Lorella abbiamo fatto per quindici-vent’anni. Siamo cambiati totalmente, non siamo più quelli degli anni Novanta.”

E poi, ancora: “Siamo cresciuti e ora abbiamo anche un altro aspetto”

La televisione oggi e il legame con Lorella

Columbro ha inoltre esplorato come la televisione si sia evoluta, affermando che il varietà di una volta non esiste più. Ha aggiunto una nota scherzosa sulla sua fisicità, dicendo di essere ingrassato con i capelli bianchi, mentre Lorella è rimasta la stessa: £Lorella in realtà è rimasta la stessa, io invece sono ingrassato e ho i capelli bianchi”. Tuttavia, il legame con Lorella Cuccarini è rimasto forte. “Siamo amici, c’è affetto da tanti anni,” ha rivelato, nonostante la distanza geografica tra Roma e Milano.

Vita personale e futuri progetti di Columbro

All’età di 73 anni, Columbro ha condiviso il suo compleanno in maniera sobria con la compagna Marzia. Ha espresso soddisfazione per la sua carriera, innamorandosi del teatro e realizzandosi come conduttore. Mentre lui esplora le opportunità del digitale terrestre con #Leader, la collega Lorella Cuccarini continua a brillare con Mediaset, lavorando con Maria De Filippi in “Amici”, nonostante il rifiuto di un ritorno su Rai1.