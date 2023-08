Jovanotti, pubblica il video mentre fa colazione e il web esplode di commenti sarcastici

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Jovanotti, famoso cantautore italiano, è determinato a recuperare il prima possibile dopo un incidente in bicicletta avvenuto a luglio a Santo Domingo. L’incidente gli ha causato la frattura di femore e clavicola, ma non ha spezzato il suo spirito. Al contrario, Jovanotti è pronto a fare tutto il necessario per rimettersi in piedi, incluso fare colazione in un modo piuttosto insolito: bevendo caffè con burro. Proprio così, il cantante ha condiviso questa particolare ricetta sul suo profilo TikTok, spiegando che la colazione gli dà l’energia necessaria per affrontare un’altra giornata di riabilitazione fisica.

Caffè con burro: Jovanotti e il video tutorial che divide i fan

L’idea di mescolare caffè con burro potrebbe suonare strana per molti, ma non per Jovanotti. Condividendo un video tutorial della sua colazione su TikTok, Jovanotti ha spiegato con un sorriso divertito che questa combinazione gli piace e gli dà energia di prima mattina. Ha anche aggiunto una nota umoristica, dicendo: “Tutti i gusti sono gusti, disse quello che succhiava i calzini.” Non tutti i suoi follower, tuttavia, sembrano apprezzare la sua scelta. Alcuni hanno commentato disgustati, altri hanno semplicemente espresso il loro disappunto per i suoi gusti culinari.

La reazione dei follower: critiche e sarcasmo verso Jovanotti

Nonostante Jovanotti possa aver trovato una fonte unica di energia attraverso il suo caffè con burro, non tutti i suoi follower sono sulla stessa lunghezza d’onda. Mentre alcuni sono disgustati dall’idea, altri prendono in giro il cantante, dicendo: “Come cantante sei una bomba, ma come gusti lasci molto a desiderare.” Tuttavia, in un momento così impegnativo della sua vita, è chiaro che Jovanotti è focalizzato sulla sua guarigione e sulla positività, non preoccupandosi troppo delle critiche.