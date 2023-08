Stefano De Martino, un celebre collega lo asfalta: “Lo avrò visto giusto un paio di volte in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella recente intervista rilasciata a Mio, Marco Columbro, una delle icone della televisione italiana, ha discusso della sua carriera, ma anche delle nuove figure emerse nel panorama televisivo, come Stefano De Martino. A proposito di De Martino, il conduttore è stato abbastanza enigmatico, confessando di non seguirlo molto: “Non so, non guardo la tv generalista. L’ho visto solo un paio di volte”, ha dichiarato.

La questione dell’eredità e le differenze tra la TV di ieri e oggi

Sulla possibilità che Stefano possa essere considerato suo erede, Columbro è stato molto diplomatico, sostenendo che spetta al pubblico decidere chi sarà il suo successore “Non saprei dire se Stefano è o meno il mio erede. Penso che sarà il pubblico a giudicare se c’è un mio erede”. Ha inoltre parlato della differenza tra i presentatori di un tempo e quelli di oggi, sottolineando che i conduttori del passato avevano un background culturale più solido: “Una volta gli artisti venivano dalla scuola, dal teatro… Oggi i reality rappresentano una disgregazione e una deformazione della vera professionalità.”

Il ricordo lasciato da Columbro nei telespettatori

Riflettendo sugli anni d’oro della sua carriera, Marco Columbro ha espresso la convinzione di aver lasciato nei telespettatori il ricordo di una naturalezza ormai rara in TV. Ha sottolineato l’importanza dell’autenticità nel ruolo di conduttore, affermando che la televisione è una lente che mette in mostra pregi e difetti, e che gli spettatori apprezzano quando un conduttore è genuino: “Essere se stessi, però, è la cosa più importante nel bene e nel male, nell’errore e nelle cose positive. La televisione non è altro che una sorta di lente di ingrandimento”.