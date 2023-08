Negramaro nella bufera, Selvaggia Lucarelli: “Dovete chiedere scusa”, loro chiedono scusa con un video e i fan li asfaltano: “Che video inutile”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante il concerto del 12 agosto all’aeroporto Cesari di Galatina, per festeggiare i vent’anni di successi dei Negramaro, molti fan sono rimasti bloccati nel traffico, perdendo l’evento. Giuliano Sangiorgi, il cantante della band, si è scusato in un video su Instagram, esprimendo il suo dispiacere anche per i familiari che non sono riusciti a raggiungere il concerto. Nel video, ha dichiarato: “Sono molto felice da un lato per tutto l’amore che ci avete dimostrato, ma anche molto dispiaciuto per tutto quello che è successo.”

Le parole toccanti di Sangiorgi e l’importanza della musica

Nel suo discorso, Sangiorgi ha sottolineato quanto abbia sofferto per i problemi accaduti, condividendo l’amore per la musica con i fan e ringraziando chi è riuscito a partecipare nonostante le difficoltà. Ha poi espresso il desiderio che i problemi non vanifichino l’intenzione dei Negramaro di portare la loro musica a Lecce nel Salento, definendo l’esperienza come “magica da un lato per molti abbastanza difficile e disastrosa per tanti.”

La reazione dei fan e le richieste di rimborso

La reazione dei fan al video è stata varia, con molti che chiedono il rimborso dei biglietti. Mentre alcuni hanno espresso comprensione per la situazione, altri sono stati meno concilianti, con commenti come “Altro che sogno avere regalato un incubo. Pagato. Quindi rimborso a tutti” e “Che video inutile. Sii umile e quanto meno chiedi scusa a chi è rimasto al buio a camminare.”