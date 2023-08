Fiorello lascia tutti senza parole: “Per togliermi un dente mi hanno frantumato l’osso della mascella”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello, lo showman e comico italiano molto amato, ha recentemente condiviso un’esperienza incredibile e drammatica in un’intervista con il Corriere della Sera. Questa storia risale ai primi anni ’80, quando Fiorello era un giovane animatore turistico.

Primi anni ’80: Fiorello in Costa d’Avorio

Nel primo paragrafo della sua intervista, Fiorello racconta di come abbia iniziato la sua carriera come animatore turistico. Dopo aver lavorato come barista in un villaggio turistico in Sicilia, viene promosso animatore per un villaggio in Costa d’Avorio. La sua avventura in Africa inizia con una sorpresa: temperature estreme di 50 gradi all’ombra e un’umidità del 98%. Il cibo locale non è di suo gradimento, e in breve tempo perde 10 kg, mangiando solo ananas.

Il caso del dente: un’esperienza da incubo

Il secondo paragrafo si concentra sull’episodio che ha segnato profondamente il suo viaggio: l’estrazione di un dente. Un problema dentale lo porta da un dentista locale, che, non avendo corrente elettrica, usa una tenaglia per estrarre il dente. Fiorello descrive l’esperienza in modo vivido: “Perdo 10 kg perché mangiavo solo ananas e mi ricordo che lì mi tolsero un dente, mi portarono da un dentista che in quei giorni non aveva corrente elettrica, questo mi tolse il dente praticamente a mani nude, con un caz.. di tenaglia”. L’estrazione ha un esito terrificante: “Mi ha frantumato l’osso della mascella, ho fatto 15 giorni chiuso in camera per la febbre, un disastro. Per fortuna non presi la malaria ma il chinino mi ha lasciato un segno: epatite C da farmaco”. “Mi ha frantumato l’osso della mascella, ho fatto 15 giorni chiuso in camera per la febbre, un disastro.” Il trattamento successivo gli causa persino l’epatite C da farmaco, un evento che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Nonostante l’esperienza traumatica, Fiorello è riuscito a superare questo difficile periodo e ha continuato a costruire una carriera di successo come uno degli artisti più amati in Italia..