Renzo Arbore non fa sconti a Fabio Fazio e lo attacca: “Ha sbagliato”

Renzo Arbore, noto cantautore e regista italiano, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo all’addio di Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata alla Rai. In un’intervista al Fatto Quotidiano, Arbore ha sottolineato l’importanza del servizio televisivo pubblico e ha messo in evidenza i suoi pensieri sull’abbandono di questi volti noti. “Non credo che abbiano fatto bene, lo dico da persona rimasta sempre fedele alla Rai,” ha dichiarato Arbore, sottolineando che lavorare per il servizio televisivo pubblico dovrebbe essere un valore fondamentale. Le parole di Arbore risuonano come un monito per chi sceglie di abbandonare l’ente pubblico, mettendo in luce la sua personale dedizione e rispetto per il ruolo della Rai nella cultura italiana.

Il desiderio di valorizzare il repertorio della Rai

Proseguendo l’intervista, Renzo Arbore ha espresso un forte desiderio di vedere valorizzato il repertorio della Rai. Con il 2024 che segnerà i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione in Italia, Arbore spera che ci sia un impegno nell’onorare questi anniversari in modo adeguato. “Per Rai Cultura sto lavorando a una serie che è una scelta e una rilettura dei miei programmi musicali; infatti si intitola Appresso alla musica,” ha rivelato. Questo progetto rispecchia l’importanza che Arbore attribuisce alla storia e alla tradizione della Rai, e il suo continuo impegno nel promuovere la musica e la cultura all’interno del servizio pubblico.

La Carriera di Arbore come regista e il futuro con la Rai

Infine, Renzo Arbore ha parlato della sua carriera come regista, spiegando le sue preferenze e le sfide incontrate nel passaggio dal mondo della televisione a quello del cinema. Ha condiviso la sua affinità per l’improvvisazione e come i limiti tecnologici del passato abbiano influenzato il suo approccio alla regia. Tuttavia, il suo legame con la Rai e il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culturale dell’ente pubblico rimangono centrali. Con progetti in corso come Appresso alla musica e le sue riflessioni sull’addio di Fabio Fazio, Arbore continua a essere una voce influente e rispettata nella televisione italiana, sottolineando l’importanza della fedeltà, dell’integrità e del rispetto per la tradizione nel panorama mediatico contemporaneo.