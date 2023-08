Ezio Greggio pubblica una foto e gli hater lo umiliano: “Ma pensi di essere un ragazzino?”

0 SHARES Condividi Tweet

Il famoso conduttore televisivo Ezio Greggio sta godendo di una splendida vacanza a Montecarlo, una delle destinazioni più affascinanti e lussuose d’Europa. Con un selfie scherzoso pubblicato sul suo profilo Instagram, Greggio ha catturato l’attenzione di fan e follower. La foto mostra gli iconici paesaggi di Montecarlo, dai palazzi maestosi alla Rocca, dal Palazzo dei Principi alla cattedrale, fino al museo oceanografico. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato lo scatto. La didascalia, “I’m going to the beach (traduzione: per favore nello spago niente burro)”, ha suscitato reazioni diverse.

Elogi e critiche: i commenti dei follower

I commenti al post di Ezio Greggio su Instagram sono stati numerosi e variegati. Mentre molti fan hanno elogiato la forma fisica del conduttore, scrivendo cose come “Stai in formissima. Sei l’ispirazione per me” e “Non invecchi mai, sei un grande”, alcuni hater hanno espresso il loro disappunto. La critica principale è stata rivolta alla scelta di Greggio di condividere una foto che alcuni hanno giudicato troppo “giovanile”, inappropriata per la sua età.

La Polemica del selfie

La polemica attorno al selfie di Montecarlo pubblicato da Ezio Greggio su Instagram solleva domande più ampie sulla libertà di espressione e sulla percezione dell’età nei social media. Le critiche, come “La vecchiaia ti ha dato alla testa” e “Ti rendi conto dell’età che hai? O credi di essere sempre un ragazzino?”, evidenziano una tensione nella società moderna riguardo all’immagine e all’identità, specialmente quando si tratta di figure pubbliche. Ma nonostante le critiche, Greggio sembra godersi la sua vacanza, indifferente alle opinioni altrui.