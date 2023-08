Maria Teresa Ruta lancia la bomba: “Simona Ventura lo frequentava”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Teresa Ruta è felice con il suo secondo marito, Roberto Zappulla. Nella loro relazione non ci sono segreti, e persino i cellulari sono collegati. La giornalista ha dichiarato che tale trasparenza è liberatoria e l’ha paragonata positivamente al suo precedente matrimonio con Amedeo Goria, segnato da problemi di fiducia.

Simona Ventura e Alberto Tomba

Nell’intervista, Maria Teresa Ruta ha anche raccontato dei suoi anni alla Domenica Sportiva, ricordando un incontro con Simona Ventura. Ha rivelato che Ventura era ospite del programma con Alberto Tomba, dando adito al gossip che i due potessero avere una relazione. Ha poi condiviso un divertente aneddoto su una proposta fatta da Ventura, creando una chicca di gossip: “Simona era ospite alla Ds con Alberto Tomba, credo che uscissero insieme. Propose a Ciotti: “Se per caso vuoi cambiare conduttrice, mi offro io””.

Il Matrimonio con Amedeo Goria

Il matrimonio di Maria Teresa con Amedeo Goria è stato complesso, segnato da tradimenti ripetuti. Ha descritto come scoprì gli scontrini del parcheggio di una discoteca e bigliettini compromettenti: “Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”. La fine del matrimonio è stata dolorosa, ma nonostante tutto, i due ex coniugi hanno mantenuto un legame affettivo. La Ruta ha anche raccontato di aver respinto una proposta indecente da parte di un potente della TV, mantenendo la sua integrità. Infine, ha parlato dell’amore con Roberto Zappulla, descrivendo come si sono “sposati” simbolicamente in varie parti del mondo, un atto che sottolinea il loro amore profondo e incondizionato.