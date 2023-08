Stefania Pezzopane umiliata: ”Nana, racchia, vecchia”, la sua risposta è da incorniciare: ‘Ho il diritto di non essere bella”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Pezzopane, ex deputata del PD, risponde con forza agli attacchi personali ricevuti sui social riguardanti la sua relazione e il suo aspetto.

L’avvento dei social media ha creato una piattaforma dove tutti possono esprimere liberamente le proprie opinioni. Ma spesso, queste piattaforme diventano terreno fertile per attacchi personali, odio e cyberbullismo. Una delle vittime recenti di questi attacchi è l’ex deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane. La critica rivolta a Stefania, 63 anni, sembra essere incentrata sulla sua relazione con Simone Coccia Colaiuta, molto più giovane di lei, e sul suo aspetto fisico.

Una Presa di Posizione Decisa

Il mondo digitale può essere spietato, ma Stefania ha scelto di non rimanere in silenzio di fronte ai continui assalti. Attraverso un messaggio deciso e sincero pubblicato su Instagram, l’ex deputata ha voluto rispondere a tono: “Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella”. Questa dichiarazione, semplice ma potente, sottolinea l’importanza dell’accettazione di sé in un’era dominata da standard estetici spesso irrealistici.

Tuttavia, la Pezzopane non si è fermata qui, esprimendo apertamente il suo disprezzo per gli attacchi: “Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, cea, che faccio schifo**”.

È evidente l’emozione e la frustrazione nelle parole di Stefania, in particolare quando fa riferimento ad una recente fotografia condivisa dal suo partner Simone, che ha causato una nuova ondata di commenti avversi: “E’ bastato un innocente post di Simone con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma. Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo”.

Riflettori sulla vita privata: amori e critiche

Mentre l’attenzione dovrebbe essere focalizzata sulle competenze e sui successi di una personalità politica come Stefania Pezzopane, spesso i media e i cittadini si concentrano su dettagli personali e relazioni. Sebbene non sia ancora stato ufficialmente confermato il ritorno di fiamma tra Stefania e Simone Coccia Colaiuta, 39 anni, la loro relazione sembra essere al centro dell’attenzione.

Nella sua risposta, Stefania ha evidenziato come la sua vita privata e la sua autostima non debbano essere influenzate da giudizi esterni: “Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare”.