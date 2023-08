Alessandro e Ida pungono Riccardo, il web li asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

L’ammaliante scenario di “Uomini e Donne” continua a tenere incollati milioni di telespettatori, grazie a storie d’amore, tradimenti e, ovviamente, provocazioni. Nel contesto attuale, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono al centro delle discussioni. I due sembrano aver indirizzato delle frecciatine verso Riccardo Guarnieri, noto ex della Platano. Ma che cosa è accaduto di preciso?

Post di vacanza e la canzone “ItaloDisco”: casualità o provocazione ben mirata?

Mentre l’Italia si gode la pausa estiva, Alessandro e Ida sono partiti per una vacanza all’insegna del relax. Tuttavia, chi li segue su Instagram avrà notato che, tra scatti idilliaci e momenti romantici, i due non hanno perso occasione di stuzzicare Riccardo. Questo non sorprende del tutto, dato che le provocazioni tra questi protagonisti di “Uomini e Donne” sono iniziate fin dal momento in cui hanno lasciato lo studio televisivo. Un episodio ha, però, catturato particolarmente l’attenzione: una storia pubblicata da Alessandro. In essa, il giovane ha messo in evidenza Statte, il paese d’origine di Riccardo. Come se non bastasse, ha accompagnato il post con “ItaloDisco“, uno dei brani più in voga dell’estate 2023. La scelta del brano non è passata inosservata, specialmente la strofa “Ti sto cercando ma è nebbia fitta”. Il web si è diviso: c’è chi crede che si tratti di una pura casualità e chi, invece, vede in questo una chiara provocazione nei confronti di Riccardo.

Il tocco delicato di Ida e l’attesa risposta di Riccardo

A differenza del suo attuale compagno, Ida ha scelto un approccio più velato per le sue provocazioni. Su Instagram, ha condiviso con i suoi follower l’entusiasmo per un imminente viaggio in Puglia, terra dove, come molti sanno, risiede il suo ex, Riccardo. Pur non menzionandolo direttamente, l’allusione appare chiara a chi ha seguito le vicende del triangolo sentimentale tra Ida, Alessandro e Riccardo in “Uomini e Donne“. Tutto ciò, ovviamente, ha alimentato ulteriori discussioni e congetture tra i fan. Ma, nonostante il chiacchiericcio online e le continue provocazioni, Riccardo ha, per ora, scelto di rimanere in silenzio. Questo atteggiamento riservato ha suscitato ancor più curiosità. Molti si chiedono se e quando arriverà una sua risposta. Considerando il passato travagliato e le numerose risposte pungenti date dal cavaliere in altre occasioni, molti si aspettano una reazione, prima o poi.