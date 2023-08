Don Matteo 14, Fabio Fulco svela che idea ha di Raoul Bova: “Dopo aver lavorato con lui, posso dire come è dietro le telecamere”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella prossima ondata di episodi della famosissima serie “Don Matteo”, Fabio Fulco farà il suo ingresso portando una ventata di novità. In una recente chiacchierata con NuovoTv, l’attore di origini napoletane ha condiviso le sue esperienze sul set, mettendo in evidenza la chimica tra lui e altri membri del cast, come Nino Frassica e Raoul Bova. Di quest’ultimo, Bova, Fulco ha dichiarato: “Scoprendo Raoul Bova dietro le telecamere, mi sono imbattuto in un uomo genuino, pieno di umiltà e assoluta dedizione al suo mestiere.” E a proposito di Frassica ha commentato, “È lui che porta la gioia sul set!”.

L’evoluzione del ruolo di Fulco in “Don Matteo”

Fabio Fulco non è nuovo al mondo di “Don Matteo“. L’attore ha rivelato che aveva fatto una breve apparizione nella nona stagione, al fianco del leggendario Terence Hill. Tuttavia, questa volta torna con un ruolo molto più centrale. Descrivendo l’atmosfera sul set, Fulco ha elogiato la cordialità e l’armonia tra i membri del cast, menzionando anche il piacere di lavorare nuovamente con Enrico Ianniello, che oltre ad essere un attore, ha anche diretto alcune delle nuove puntate. Tuttavia, Fulco ha mantenuto un velo di mistero sul suo nuovo personaggio, sottolineando solamente che avrà un ruolo cruciale nella trama.

Una nuova avventura attende Fulco lontano dal “Paradiso delle Signore”

Le sorprese per i fan di Fabio Fulco non finiscono qui. L’attore ha annunciato il suo addio a “Il paradiso delle signore”, serie in cui ha recitato per due stagioni. La scomparsa del suo personaggio, Ferdinando di Torrebruna, avverrà dopo il matrimonio con Ludovica Brancia di Montalto. Ma per Fulco, un altro capitolo entusiasmante lo attende nel mondo delle serie televisive, anche se i dettagli rimangono avvolti nel mistero.