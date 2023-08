Grande Fratello incredibile sorpresa nel cast, varcherà la soglia anche una famosissima attrice

0 SHARES Condividi Tweet

La scena televisiva italiana è in fermento mentre l’estate volge al termine e il tanto atteso ritorno dei programmi TV si avvicina. Una delle prime trasmissioni a far capolino sarà il Grande Fratello, che tornerà in prima serata il 11 settembre su Canale 5. In questo periodo, le voci su chi entrerà nella Casa si moltiplicano. Quest’anno, il reality presenterà una novità: il cast sarà una miscela di VIP e personaggi meno conosciuti al grande pubblico.

Un’icona degli anni ’90 potrebbe varcare la porta rossa

La notizia bomba del giorno è l’eventuale partecipazione dell’attrice iconica degli anni ’90, Claudia Koll. L’indiscrezione è stata rivelata dalla celebre Deianira Marzano attraverso una storia Instagram, sottolineando l’importanza di questa potenziale new entry. Claudia, infatti, ha lasciato il segno negli anni ’90 con la sua presenza in film di grandi registi come Tinto Brass e partecipazioni in programmi TV popolari. Tuttavia, recentemente, l’attrice ha cambiato rotta, avvicinandosi al cattolicesimo e dedicandosi all’apostolato e al volontariato.

Un cast che promette sorprese

Se l’indiscrezione su Claudia dovesse confermarsi, si unirebbe ad altri VIP come Grecia Colmenares, Alex Schwazer, e molti altri. La scelta dei partecipanti rispecchia la direzione voluta da Pier Silvio Berlusconi, allontanandosi dagli influencer e puntando su figure con una solida carriera in TV o al cinema. Con l’età media del cast che gravita intorno ai 60 anni, si prospetta una edizione del Grande Fratello ricca di esperienze e storie affascinanti.