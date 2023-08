Manuela Arcuri senza freni sui suoi ex: “Garko, Montano e Coco, cosa penso di loro”

0 SHARES Condividi Tweet

La rinomata attrice italiana Manuela Arcuri, che si appresta a ritornare in TV con la fiction “La donna della Seconda Repubblica”, ha condiviso alcune riflessioni personali in una recente intervista al Corriere della Sera. Durante la chiacchierata, Manuela ha discusso apertamente delle sue relazioni passate, compresi noti personaggi come Francesco Coco, Aldo Montano e Gabriel Garko. Mentre ha descritto Coco come la sua “prima e più importante storia d’amore”, ha caratterizzato il suo legame con Garko come un “breve flirt senza molta importanza”: “Francesco Coco? Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. Non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista” ha dichiarato l’attrice. Manuela Arcuri ha poi proseguito il discorso ricordando altri due suoi celebri ex: “Con Aldo Montano è stata una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo. Con Gabriel Garko un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.. Ad oggi, il cuore di Arcuri batte solo per Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha condiviso una relazione turbolenta prima di stabilirsi nella felicità coniugale.

Carriera e ricordi cinematografici

Nel corso dell’intervista, Manuela Arcuri ha anche ripercorso i momenti salienti della sua carriera artistica. Ha parlato del suo primo provino con Massimo Troisi per “Il Postino“, definendolo come la sua “prima delusione“, e del suo debutto nel film “I buchi neri” grazie a Pappi Corsicato. Ha anche ricordato con affetto il suo ruolo in “Viaggi di Nozze” di Carlo Verdone e il suo ruolo pionieristico come la prima carabiniera in una fiction televisiva. L’esperienza a Sanremo nel 2002, in cui ha condiviso il palco con Pippo Baudo, Vittoria Belvedere e il comico Roberto Benigni, è stata un altro punto focale della sua carriera.

Il mito della statua portafortuna

Concludendo l’intervista, Arcuri ha parlato di una curiosa statua dedicata a lei a Porto Cesareo. Sebbene inizialmente controversa e rimossa, la statua è stata poi ricollocata e, secondo le credenze popolari, toccare il fondoschiena della statua avrebbe portato fortuna. Molti fan hanno raggiunto Arcuri su Instagram, condividendo storie di come la statua abbia influito positivamente sulla loro vita.