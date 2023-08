Flavio Briatore posta una foto con la figlia Leni e arriva il commento sibillino di Simona Ventura: “Ti ricordi?”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore, celebre imprenditore e figura carismatica nel mondo della Formula 1, ha sempre catalizzato l’attenzione dei media, non solo per la sua brillante carriera, ma anche per la sua affascinante vita sentimentale. Di recente, una foto condivisa da Briatore in compagnia di Leni, la figlia avuta dalla supermodella Heidi Klum, ha acceso i riflettori dei social media, diventando un vero e proprio evento virale. La condivisione ha accumulato migliaia di “like”, ma ciò che ha davvero colpito l’attenzione del pubblico sono stati i commenti di alcune celebrità, tra cui Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci.

Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci: reazioni d’affetto e solidarietà

L’interazione di Naomi Campbell, ex fidanzata storica di Briatore, ha evidenziato una particolare empatia. Nonostante la fine della loro relazione, Naomi ha dimostrato che tra loro rimane un legame affettivo, sottolineato dalle emoticon a forma di cuoricino. Lo stesso simbolo è stato utilizzato anche da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore. Queste manifestazioni di affetto pubblico suggeriscono una sorta di solidarietà e rispetto tra le figure femminili che hanno fatto parte della vita dell’imprenditore. Ancora più intrigante è stato il commento di Simona Ventura, che ha fatto allusione a una conversazione privata avuta in passato con Briatore, sollevando ulteriori curiosità sul contenuto del loro scambio: “Complimenti Flavio! Ricordi cosa ci eravamo detti?”.

La complessa relazione tra Briatore e Heidi Klum: un capitolo ancora aperto?

La storia sentimentale tra Flavio Briatore e Heidi Klum è sempre stata avvolta da un velo di mistero. La loro relazione, benché breve, ha dato vita a Leni. Tuttavia, la coppia si è separata prima della nascita della bambina. In un gesto di rispetto verso Seal, nuovo partner di Heidi all’epoca, Briatore ha deciso di non riconoscere ufficialmente la figlia. La recente foto condivisa sembra però indicare un possibile riavvicinamento tra padre e figlia, suggerendo che, nonostante le complessità e le sfide del passato, esista una via per ristabilire un legame.