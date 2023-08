Ballando, Rossella Erra lascia tutti senza parole: “Selvaggia Lucarelli? Se la prendesse con la Carlucci”

0 SHARES Condividi Tweet

Negli ambienti dello spettacolo, le parole possono spesso essere fraintese o strumentalizzate. Durante una recente intervista con il periodico Mio, Rossella Erra, nota figura di “Ballando con le stelle“, ha deciso di affrontare la controversa affermazione di Selvaggia Lucarelli che l’aveva definita “raccomandata”. Rossella ha risposto con una toccante rivelazione personale: “La verità è che sono stata raccomandata da Dio dopo un periodo orribile nel quale la vita mi ha tolto tutto”. In tale contesto, Erra ha delineato un capitolo oscuro della sua esistenza, durante il quale ha affrontato la perdita della madre, un improvviso licenziamento e la scomparsa di tutti i suoi risparmi.

Tra debiti e nuove opportunità: la rinascita di Rossella

La perdita simultanea di figure affettive fondamentali, stabilità economica e sicurezza lavorativa ha portato Rossella a vivere un momento di profonda desolazione e depressione. “Ero piena di debiti, per non parlare della disperazione e della depressione”, ha condiviso apertamente. Ma come spesso accade, anche nei momenti più bui può emergere una luce. Per Rossella, questa luce è stata una inaspettata opportunità lavorativa offerta dalla Rai. Questa occasione si è rivelata una tavola di salvezza per Erra, permettendole non solo di ritrovare una stabilità economica, ma anche di riscoprire la passione e la dedizione per il suo lavoro. Ha affermato con gratitudine: “Mi ci sono dedicata completamente”, sottolineando il suo apprezzamento per le figure professionali con cui ha avuto l’opportunità di collaborare, come Caterina Balivo e Milly Carlucci.

Risposte ironiche e aspettative future: l’atteggiamento positivo di Rossella

Rossella non ha voluto lasciare in sospeso la questione sollevata da Lucarelli. Con un pizzico di ironia e determinazione, ha sottolineato: “Selvaggia se la deve prendere con Milly Carlucci se lavoro a Ballando!“. In un settore dove la visibilità e l’opinione pubblica giocano un ruolo fondamentale, Erra ha mostrato una rinnovata forza e sicurezza, pronta ad affrontare eventuali critiche con spirito combattivo. Verso la conclusione dell’intervista, ha condiviso il suo entusiasmo per la prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Erra ha espresso interesse per la possibile inclusione di Barbara d’Urso nel cast e ha commentato i rumor riguardanti Antonio Caprarica, definendolo come “la storia dell’Inghilterra”. Con un futuro promettente e una determinazione a prova di critica, Rossella Erra si appresta a intraprendere nuove avventure nel mondo dello spettacolo.