Uomini e Donne, Ida sarà la nuova opinionista, sui social è lei stessa a svelare qualcosa in più

0 SHARES Condividi Tweet

Le voci erano già nell’aria, ma ora sembra che ci sia una conferma inaspettata. Ida Platano, ex dama storica di “Uomini e Donne”, potrebbe presto rivestire un ruolo completamente nuovo nella trasmissione. Nonostante la sua recente uscita dal programma al fianco di Alessandro Vicinanza, la Platano potrebbe fare un ritorno trionfale, non come dama, ma come opinionista. Queste supposizioni sono emerse dopo che Blasting News ha indicato Ida come la probabile nuova opinionista del programma. Sebbene inizialmente la notizia sembrava basarsi solo su voci di corridoio, ora arriva una potenziale conferma dalla diretta interessata.

Lo spoiler diretto da Ida

Nel tentativo di collegarsi con i suoi fan, Ida ha rilasciato un piccolo teaser sul suo profilo Instagram. Senza rivelare troppo, ha lasciato intendere che potrebbe esserci un’importante novità in arrivo giovedì 24 agosto, coincidendo con le date probabili delle nuove registrazioni di “Uomini e Donne“: “Forse giovedì capiterà qualcosa… boh. Niente, adesso devo andare a fare due, tre cose, e poi, e poi…”. Questo annuncio ha scatenato una serie di voci tra i fan, con molti che sospettano che Ida stesse dando una piccola anteprima del suo ritorno come opinionista.

Anticipazioni e attese

Mentre alcuni credono che l’ex dama potrebbe semplicemente fare una breve apparizione nello show, possibilmente con il suo partner Alessandro, le parole di Ida suggeriscono qualcosa di più significativo. Se le speculazioni si rivelassero vere, Ida Platano si unirebbe al team di opinionisti del programma, affiancando le icone del show come Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì. Nonostante l’entusiasmo, i fan dovranno aspettare un po’ di più per scoprire esattamente cosa ha in serbo il futuro di Ida nella trasmissione.