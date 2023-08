Federico Moccia sbotta contro Riccardo Scamarcio: “Non ci si comporta così”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto regista e autore Federico Moccia ha recentemente espresso la sua delusione nei confronti dell’attore Riccardo Scamarcio. Scamarcio, che ha raggiunto la fama internazionale lavorando con registi acclamati come Woody Allen, Nanni Moretti e Kenneth Branagh, sembra aver dimenticato i suoi inizi. Secondo Moccia, Scamarcio non ha mai mostrato apprezzamento per il suo ruolo di “Step” nel film “Tre metri sopra il cielo”, basato sul romanzo di Moccia. Questo ruolo fu determinante per lanciare la sua carriera nel mondo del cinema. “Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step (Tre metri sopra il cielo). Mai dimenticare da dove nasce il successo“.,” ha dichiarato Moccia, sottolineando l’importanza del personaggio di Step nella carriera di Scamarcio.

Ripercussioni di passate scelte

La carriera di Scamarcio ha avuto una svolta decisiva con “Tre metri sopra il cielo”, ma l’attore in passato ha espresso pentimento per aver recitato in tale film e nel suo sequel “Ho voglia di te”. A queste dichiarazioni, Moccia aveva risposto sottolineando quanto Scamarcio dovesse al film e come avesse beneficiato di molte opportunità lavorative grazie ad esso. Moccia crede fermamente che Scamarcio dovrebbe riconoscere e apprezzare la piattaforma che gli ha fornito.

Vita sentimentale di Scamarcio

Riccardo Scamarcio è stato recentemente al centro dell’attenzione anche per questioni sentimentali. Si mormorava di un possibile ritorno di fiamma con l’attrice Benedetta Porcaroli, con la quale aveva avuto una relazione l’anno precedente. Sebbene la coppia non abbia confermato queste voci, una foto di loro a cena insieme ha alimentato ulteriori speculazioni tra i fan.