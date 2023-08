Federica Panicucci, il fidanzato Marco Bacini la prende in giro: “Aria di crisi?”, la risposta della Panicucci fa il pieno di commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati al centro dell’attenzione mediatica. Dopo sette anni d’amore, voci hanno iniziato a circolare riguardo una possibile crisi nella loro relazione. In particolare, le attenzioni si sono concentrate sulla mancata celebrazione delle loro nozze, annunciate più volte ma mai realizzate. Tutto ciò ha portato a speculazioni e dubbi sull’effettiva solidità del loro rapporto.

Il matrimonio “scomparso” ha suscitato molte curiosità. Dagospia ha riportato: “Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini dovevano sposarsi prima dell’arrivo della pandemia, ma tutto fu rimandato a data da destinarsi. Dopo il lockdown, i due annunciarono che sarebbero convolati a nozze prima nel 2022 poi nel giugno 2023. Ma al momento del matrimonio non si sa più nulla.” Alcune indiscrezioni provenienti da colleghi hanno addirittura insinuato una possibile crisi nella coppia.

La smentita social

Ma i diretti interessati non sono rimasti in silenzio. Utilizzando il potere dei social media, la coppia ha risposto con foto e commenti. Federica, conduttrice di Mattino 5, e Marco, imprenditore di successo, hanno condiviso scatti che li mostrano sorridenti e complici. Ma è stato uno scambio di battute sotto una delle foto a catturare l’attenzione. “Aria di crisi?”, ha scritto ironicamente Marco, mentre Federica ha risposto con emoji divertite e un cuore rosso, smentendo così ogni dubbio sulla solidità della loro unione. L’affetto mostrato ha attirato l’approvazione e il sostegno dei loro follower, molti dei quali hanno commentato positivamente lo scambio: “Se questa è aria di crisi penso che tutte le coppie d’Italia la vorrebbero”,.

Il matrimonio e la vita di coppia

Nonostante il gossip e le speculazioni, la Panicucci non ha mai nascosto il suo desiderio di un matrimonio tradizionale con Bacini. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene”, ha confessato in passato. E proprio Marco sembra avere un ruolo chiave nella sua vita, aiutandola a superare le sue ansie e preoccupazioni quotidiane. Federica ha parlato del suo profondo legame con il compagno, definendolo il suo “posto nel mondo”, un punto di riferimento sicuro e affidabile.